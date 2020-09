Rallykampioen Ogier wil nog niet stoppen

Zesvoudig wereldkampioen rallyrijden Sébastien Ogier wil zijn afscheid met een jaar uitstellen. De Fransman zou eigenlijk na dit jaar stoppen, maar het “bizarre” seizoen vanwege het coronavirus heeft hem sterk aan het twijfelen gebracht. Dat zei de coureur van Toyota bij de hervatting van het WK rally in Estland.

“Op zich ben ik er klaar voor om iets anders te gaan doen in mijn leven, want de lange pauze is me goed bevallen. Maar aan de andere kant wil ik niet na zo’n vreemd en ingekort seizoen ermee ophouden”, aldus de 36-jarige Ogier. “Het zou mooi zijn nog een normaal seizoen door te gaan. Toyota staat er positief tegenover en we zijn nu de deal aan het afronden.”

Ogier, die van 2013 tot en met 2018 de wereldtitel veroverde, leidt het klassement van dit jaar, dat in maart werd afgebroken na drie rally’s. Er staan voor de rest van het jaar nog vier rally’s op de kalender.