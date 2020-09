Roglic: gele trui is droom van iedere renner

Graag had Primoz Roglic zondag ook de ritwinst gepakt in de negende etappe van de Tour de France. Dat lukte net niet, maar de gele trui die hij in ontvangst mocht nemen vergoedde veel, zo niet alles. “Je pakt niet elke dag de gele trui in de Tour”, zei de Sloveense kopman van Jumbo-Visma. “Het is de eerste keer voor me. En het is iets waarvan elke jonge wielrenner droomt.”

Roglic noemde de tweede Pyreneeënetappe een “speciale rit”, waarin het vanaf de eerste kilometer vol gas ging. “We hadden eigenlijk niet echt een plan, maar mijn ploeggenoten waren meteen zo goed dat we besloten voor het geel te gaan. Ik had graag ook de rit gewonnen, zeker ook voor de jongens die weer zo hard gewerkt hebben. Ik denk niet dat de koers voor ons nu echt gaat veranderen. Onze missie was al met de gele trui in Parijs aan te komen. We moeten gewoon elke dag gefocust zijn. Maar eerst is er nu gelukkig een welverdiende rustdag.”

Het was zijn landgenoot Tadej Pogacar die Roglic in Laruns van zijn tweede ritzege in deze Tour had afgehouden. “Ik moet hem feliciteren. Het is mooi voor hem. De vorige keer (in Orcières-Merlette) was het precies andersom.”

Ploegleider Frans Maassen had zijn renners op weg naar Laruns het koersplan zien wijzigen. “Eigenlijk wilden we na zaterdag wat defensiever rijden”, zei de Limburger, die in de eerste Pyreneeënrit had gezien hoe Tom Dumoulin met een doldrieste actie zichzelf en ploeggenoot George Bennett had ‘opgeblazen’ waardoor Roglic alleen kwam te zitten voorin. Het liep overigens goed af. “We hadden zaterdag als ploeg een zware inspanning geleverd, maar de mannen waren vanochtend weer zo scherp. Toen ook Primoz aangaf zich goed te voelen hebben we de mannen gestimuleerd de controle in handen te nemen en ervoor te gaan.”

Roglic’ ploeggenoot Robert Gesink had hetzelfde ervaren. “Primoz voelde zich zo goed dat hij vroeg of we er toch voor wilden gaan. Jammer dat hij de rit niet wint, dat wilde hij graag. Maar met Primoz in het geel gaan we zeker met een goed gevoel de rustdag in.”