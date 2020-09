Roland Garros-winnares Barty verdedigt titel in Parijs niet

Tennisster Ashleigh Barty heeft zich afgemeld voor het grandslamtoernooi op Roland Garros. De 24-jarige Australische won de Open Franse tenniskampioenschappen vorig jaar. Het graveltoernooi in Parijs begint vanwege het coronavirus op 27 september.

“Het is een lastig besluit maar helaas zal ik niet in actie komen in Europa dit jaar”, liet de Australische nummer 1 van de wereldranglijst in een verklaring op Instagram weten. “De Franse Open vorig jaar was het meest speciale toernooi in mijn carrière, dus het was geen besluit dat ik lichtzinnig heb genomen.”

Barty, de Australische nummer 1 van de wereldranglijst, meldde zich eerder al af voor de US Open. De 24-jarige Australische zegt dat ze zich afmeldt wegens de gezondheidsrisico’s door de coronapandemie en vanwege een gebrek aan voorbereiding. “Ik kijk nu uit naar een lang voorseizoen en de zomer in Australië”, laat ze weten.