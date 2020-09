Sportminister: Spelen Tokio moeten ‘koste wat het kost’ doorgaan

De Olympische Spelen moeten in 2021 “koste wat het kost” doorgaan in Tokio. “Dat is van het grootste belang voor de sporters, die nu alweer grote inspanningen leveren om zich voor te bereiden”, zei de Japanse minister van Sport Seiko Hashimoto. “Ik wil dat wij ons concentreren op maatregelen tegen het coronavirus.”

Hashimoto is niet de eerste die vindt dat de Spelen moeten plaatsvinden, ook als de wereld nog niet is verlost van het besmettelijke virus. Directeur Toshiro Muto van het organisatiecomité zei eerder dat Tokio zich aan het voorbereiden is op een evenement dat rekening houdt met de aanwezigheid van Covid-19. Er liggen wil tweehonderd voorstellen over hoe het beste om te gaan met het virus.

John Coates, vicevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en hoofd van de coördinatiecommissie voor de Spelen van Tokio, was ook al heel stellig. “De Spelen gaan door, met of zonder Covid. Ze zullen op 23 juli volgend jaar starten”, liet de Australiër deze week weten. “De Japanners zien het als de Spelen van de reconstructie, na de verwoestende tsunami in 2011. Het worden nu ook heel erg de Spelen die het coronavirus hebben verslagen, het licht aan het einde van de tunnel”, aldus de Australiër.