Tennisster Brady voor het eerst naar laatste vier US Open

De Amerikaanse tennisster Jennifer Brady heeft zich voor het eerst in haar carrière bij de laatste vier geschaard op een grandslamtoernooi. De 25-jarige Brady, de nummer 41 van de wereld, rekende op de US Open in 69 minuten af met Joelija Poetintseva uit Kazachstan.

Brady is op de US Open nog zonder setverlies. In de vorige ronde was ze verantwoordelijk voor de uitschakeling van voormalig kampioene Angelique Kerber.

De relatief onbekende Amerikaanse is bezig aan een sterke reeks sinds de herstart na de coronapauze. Ze schreef het WTA-toernooi van Lexington, het eerste hardcourttoernooi sinds de coronabreak, op haar naam.

In de halve finales treft Brady de winnares van het duel tussen de Japanse Naomi Osaka en de Amerikaanse Shelby Rogers.