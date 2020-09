Tourbaas Prudhomme: geen renner positief, dat is belangrijkste

Koersdirecteur Christian Prudhomme zal de Tour de France een week thuis voor de tv moeten volgen nu hij besmet blijkt met het coronavirus. “Het belangrijkste voor mij is dat er geen enkele renner positief is getest”, zei de Fransman dinsdag in een telefonische toelichting tijdens de live-uitzending van de tiende etappe.

“Ik ben eerder getest op 6 augustus, op 20 en op 27 augustus, het ging steeds om een PCR- en een bloedtest. Telkens waren de resultaten negatief. Maar de test van maandag – een PCR-test – was positief. Dat is wat ik vanochtend te horen kreeg.” Prudhomme moet zeven dagen in thuisquarantaine en keert in principe na de tweede rustdag terug in de Tour.

“Ik was geen onderdeel van de ‘bubbel’ waartoe renners, stafleden en andere nauw betrokkenen behoren”, vertelde Prudhomme. “Dat is een keuze omdat ik met meer mensen dan alleen renners contact heb in de Tour: met officials, met partners, met journalisten. Daarom behoor ik niet tot die bubbel en Thierry Gouvenou, onze competitieleider wel.”

“Ik wilde wel alle tests ondergaan, net als elke renner”, vervolgde Prudhomme. “En nu sta ik aan de kant. Net als duizenden Franse werknemers die gedwongen hun werk niet kunnen doen omdat ze in dezelfde situatie zitten als ik. Maar ik wil dit wel in perspectief plaatsen. Er zijn in Frankrijk 30.000 mensen overleden aan Covid-19. Ik ben positief getest, maar voel me goed. En er zijn geen renners positief, het belangrijkste voor mij.”