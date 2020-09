Motorcrosser Herlings slaat door nekletsel vier grands prix over

Motorcrosser Jeffrey Herlings mist door een nekblessure de eerstkomende vier grands prix in het wereldkampioenschap van de MXGP. De Brabander neemt die tijd om te herstellen van de zware val die hij woensdag maakte in de training voor de Grote Prijs van Faenza. Het missen van nog vier races betekent dat het heel moeilijk wordt de wereldtitel te veroveren.

Herlings landde bij de val hard op zijn hoofd en teammanager Dirk Gruebel van KTM sprak van een zware impact op nek, rugwervels en schouder. De wereldkampioen in de MXGP van 2018 werd vrijwel meteen onderzocht in een ziekenhuis in Bologna en onderging donderdag een nieuwe check in het ziekenhuis in het Belgische Herentals. Uit diverse scans kwam geen ernstige schade aan het licht, maar Herlings moet wel een lange periode rust houden. Hij zal op 29 september opnieuw een MRI-scan ondergaan.

Herlings zal niet starten in de Grote Prijzen van Emilia Romagna (13 september), Lombardije (27 september), Mantova (30 september) en Europa (4 oktober). De drie laatstgenoemde wedstrijden zijn op het circuit van het Italiaanse Mantova.

“Hoewel het een beangstigende crash was, moeten we dankbaar zijn dat Jeffrey niet ernstig gewond is geraakt. De eerste scans zijn positief als je bedenkt welke verwondingen hij had kunnen oplopen”, aldus teammanager Gruebel. “Hij is een stoere vent en heeft dit proces eerder meegemaakt. Het is wel frustrerend omdat hij er zo goed voor stond in het WK.” Herlings won vier van de zeven tot nog toe verreden grands prix en is leider in de tussenstand.

Blessures lopen als een rode draad door de carrière van Herlings, die in 2012 zijn eerste wereldtitel in de MX2 veroverde en in 2018 voor het eerst wereldkampioen werd in de koningsklasse MXGP. Het jaar daarna miste hij bijna volledig door een slepende voetblessure. Blessures voorkwamen ook titels in 2014 en 2015.