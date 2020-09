Mick Schumacher rijdt in Ferrari van vader over Mugello

Mick Schumacher heeft voorafgaand aan de Grote Prijs van Toscane in de Formule 1 een rondje gereden in de Ferrari waarmee zijn vader Michael in 2004 de wereldtitel pakte. De 21-jarige Schumacher junior, momenteel de leider in het klassement van de Formule 2, mocht in de rode F2004 stappen. Zijn vader veroverde daar 16 jaar geleden zijn zevende en laatste wereldtitel mee.

Voor Ferrari was de GP van Toscane op het circuit van Mugello de duizendste race in de Formule 1. Ter ere van dat jubileum haalde Ferrari de F2004 van stal. Schumacher, vorige week op Monza winnaar van de hoofdrace in de Formule 2, mocht de bolide besturen. “Ongelooflijk om als tweede generatie in deze auto te kunnen rijden”, zei de jonge Duitser. “Het is een eer. Ik had nog wel een paar rondjes willen doen. Er gaan zoveel emoties door me heen.”

Schumacher heeft in het klassement acht punten voorsprong op de Brit Callum Ilott, met nog zes races te gaan. De Duitser behoort tot het opleidingsprogramma van Ferrari en hoopt op promotie naar de Formule 1.