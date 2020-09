Motorcoureur Morbidelli boekt eerste zege in MotoGP

De Italiaanse motorcoureur Franco Morbidelli heeft zijn eerste overwinning geboekt in de MotoGP. De 25-jarige coureur uit het Yamaha-team van de Nederlandse manager Wilco Zeelenberg was de sterkste in de Grote Prijs van San Marino op het circuit van Misano. Morbidelli passeerde bij de start direct de van poleposition begonnen Spanjaard Maverick Viñales en reed op dominante wijze naar de winst.

Bij afwezigheid van de geblesseerde wereldkampioen Marc Márquez, die de koningsklasse de afgelopen jaren regeerde, ligt de strijd om de wereldtitel helemaal open. Na Fabio Quartararo, Brad Binder en Miguel Oliveira werd Morbidelli al de vierde coureur die dit jaar zijn eerste overwinning in de MotoGP boekte. De verschillen in het WK-klassement zijn klein, veel kleiner dan de voorbije jaren waarin Márquez oppermachtig was.

De Franse WK-leider Quartararo, gestart vanaf plek drie, beleefde een race om snel te vergeten. De 21-jarige teamgenoot van Morbidelli kwam twee keer ten val en viel enkele ronden voor het einde uit. Quartararo moest de leiding in het klassement afstaan aan de Italiaan Andrea Dovizioso, die als zevende over de finish kwam en nu 6 punten voorsprong heeft. Morbidelli kreeg op het podium gezelschap van landgenoot Francesco Bagnaia (tweede) en de Spanjaard Joan Mir (derde).

In de Moto2 reed Bo Bendsneyder opnieuw achteraan rond. De 21-jarige Rotterdammer eindigde als negentiende. Door heel wat valpartijen haalden slechts twintig coureurs de finish. De winst ging naar de Italiaan Luca Marini, die aan kop van de WK-stand zijn voorsprong op landgenoot Enea Bastianini vergrootte tot 17 punten.