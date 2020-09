Tennisster Clijsters komt voorlopig niet meer in actie

Tennisster Kim Clijsters heeft laten weten voorlopig niet meer in actie te komen. De voormalige nummer 1 van de wereld, die dit jaar na lange tijd haar rentree maakte, heeft besloten de komende tijd bij haar familie te blijven.

“Ik ga weer trainen en brooddozen (voor de kinderen) maken”, kondigde Clijsters aan, nadat duidelijk was geworden dat ze geen wildcard krijgt voor het naderende graveltoernooi Roland Garros in Parijs. “Op de US Open heb ik gemerkt dat ik enorm vooruit ga. Ik weet dat ik beter kan en daarvoor ga ik hard werken. Wanneer mijn volgende toernooi is kan ik op dit moment niet zeggen.”

Clijsters verloor onlangs in de eerste ronde van de US Open van de Russin Ekaterina Alexandrova. Ze werd drie keer kampioen op Flushing Meadows en mocht deze keer met een wildcard meedoen. In september vorig jaar, zeven jaar na haar laatste officiƫle duel, kondigde ze haar terugkeer aan. De Belgische speelde daarna haar eerste wedstrijd half februari in Dubai.