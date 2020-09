Van Vleuten met gebroken pols uit Giro Rosa, WK onwaarschijnlijk

Annemiek van Vleuten heeft bij een val in de zevende etappe van de Giro Rosa haar linkerpols gebroken. Dat is gebleken na onderzoek in het ziekenhuis. De renster van Mitchelton-Scott had met nog twee etappes voor de boeg de leiding in het algemeen klassement. Van Vleuten reist vrijdag naar Nederland waar nader onderzoek volgt in het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem, zo meldde de 37-jarige wielrenster uit Wageningen vanuit Italië.

Bij de val kort voor de finish was ook Marianne Vos betrokken, winnaar van drie ritten in de Ronde van Italië voor vrouwen. Zij kwam er zonder al te veel schade van af. De rit werd gewonnen door de Belgische Lotte Kopecky. Door het wegvallen van Van Vleuten is haar landgenote Anna van der Breggen de nieuwe leider.

Volgende week zijn de wereldkampioenschappen wielrennen in Italië. Het lijkt vrijwel uitgesloten dat Van Vleuten daaraan deelneemt. Ze is de titelverdediger in de wegrace.

Het ongeval gebeurde kort voor de laatste bocht van de rit die op een sprint zou uitdraaien. Voor Van Vleuten, die eerder tevergeefs had geprobeerd op de slotklim weg te rijden uit de groep, kwamen enkele rensters ten val die ze niet meer kon ontwijken. De wereldkampioene, gehuld in de leiderstrui van de Giro, bereikte nog wel de finish. Meteen liet ze al merken dat het goed mis was met haar pols. Die zorg werd donderdagavond in het ziekenhuis bevestigd.

Van Vleuten was bezig aan een ongekend goed jaar, al verhinderde het coronavirus dat ze in de regenboogtrui in de voorjaarklassiekers kon acteren. Die zijn allemaal naar het najaar verplaatst, maar het is de vraag hoelang haar herstel duurt. Van de negen eendaagse wedstrijden waar ze dit jaar in actie kwam won ze er liefst zes. In de Giro zegevierde ze in de tweede etappe, sindsdien droeg Van Vleuten de roze leiderstrui.