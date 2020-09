Van Aert: incident met ploegleider Zeeman heel jammer

Jumbo-Visma wilde vrijdagochtend bij de start liever niet meer reageren op het incident van woensdag, waarna ploegleider Merijn Zeeman uit de koers werd gezet. Toch gaf tweevoudig ritwinnaar Wout van Aert een korte reactie bij de start van de negentiende rit in Bourg-en-Bresse. “Het is natuurlijk heel jammer dat Merijn niet meer in de koers is”, aldus de Belg. “Maar hij is wel nog altijd betrokken bij de ploeg.”

Zeeman mag na een incident met een UCI-medewerker bij de controle van de fiets van Primoz Roglic na de etappe met finish op de Col de la Loze niet langer deel uitmaken van het koerspeloton. “Er is afgesproken met de UCI om niet meer te reageren”, klonk het officieel bij Jumbo-Visma, dat eerder wel een persbericht daarover verspreidde. Maar uiteraard ging het in de startinterviews wel over het incident.

“Donderdag waren we overdag met de koers bezig”, aldus Van Aert. “En toen lag onze focus op de wedstrijd. Maar ja, donderdagavond werd dat dan opgerakeld omdat het naar buiten kwam. Ik betreur dat Merijn niet meer bij de koers betrokken mag zijn, maar verder hebben we het er niet veel over gehad. Hij heeft nog tegen ons gezegd dat hij het lastig vond dat dit de aandacht kreeg en dat hij het vooral jammer vond. Hij zei dat we ons op de koers moeten focussen en daar heeft hij gelijk in, op zich is voor ons als ploeg niet veel veranderd. Hij zit niet meer in de auto, maar hij is nog altijd betrokken bij de ploeg.”

“Ik weet het fijne er niet van”, eindigde de Belg. “Ik kan er niet over oordelen. Het is jammer, maar ik weet niet hoe het is gelopen en een verhaal heeft altijd twee kanten. Laat ons nu vooral focussen op wat nog volgt in deze Tour en Primoz in het geel naar Parijs krijgen.”