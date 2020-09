Teambaas Sunweb ziet teamfilosofie leiden tot Tour vol ritzeges

Wielerploeg Sunweb kent een uiterst succesvolle Tour de France met twee ritzeges van de Deen Søren Kragh Andersen en één van de Zwitser Marc Hirschi. Voor teambaas Iwan Spekenbrink is dat succes helemaal geen verrassing, maar het resultaat van de werkwijze die de kans op succes zo groot mogelijk moet maken.

De selectie van Sunweb vooraf aan de Tour de France deed bij menigeen de wenkbrauwen fronsen. Geen klassementsrenners als Wilco Kelderman, Sam Oomen en geen Michael Matthews, maar jonge renners als Marc Hirschi, Joris Nieuwenhuis en sprinter Cees Bol. “Ik snap dat mensen die er wat verder vanaf staan, denken dat de opstelling een indicatie voor resultaat geeft. Maar topsport gaat voor ons om zoveel meer dingen. We gaan altijd voor de beste kansen en dit waren voor deze Tour onze beste kansen.”

Spekenbrink zag de potentie in deze ploeg al vorige zomer. “Renners opstellen is het begin van de keten, dan moeten er nog allemaal andere dingen gebeuren om succesvol te zijn. Daar zijn we als ploeg nou heel goed in. In deze Tour pakt dat goed uit, maar dat het zo zou lopen, kun je natuurlijk niet verwachten.”

Volgens de teambaas rijden zijn renners altijd hetzelfde, namelijk met de vragen: waar ligt onze grootste kans en hoe pakken we het aan? Dat vraagt bij de renners om flexibiliteit. Volgens Spekenbrink is dat het verschil tussen een plan en een scenario. “In de wielersport heb je heel veel zaken niet in de hand, zoals je 168 tegenstanders. Je moet voorbereid zijn op dingen die kunnen gebeuren en moet kunnen schakelen. Dat is onderdeel van een goede moderne wielrenner zijn.”

“Wij doen daarnaast aan teamwork. We hebben drie coaches achter die renners aanrijden die bloedfanatiek zijn. Toen vrijdag de finale zo hard werd gemaakt dat het niet meer te controleren was voor een sprint, wisten we dat we mee moesten zitten. Was dat niet gebeurd, dan hadden we het maximale uit de sprintkans proberen te halen. Het is de kunst dat je daar als team op reageert. “

Een ander voorbeeld is volgens Spekenbrink de manier waarop het team heeft gereageerd op de coronamaatregelen. “Dat is een realiteit die we niet kunnen beïnvloeden, maar hoe gaan we daar zo goed mogelijk mee om”, zegt hij. “We zijn als ploeg extreem ver gegaan in onze bubbel. Vervolgens hebben we besloten dat we ons daar niet meer druk om maken. Laten we ons vooral druk maken hoe we wedstrijden winnen. En die mentaliteit, ik ben blij dat die terug in de ploeg is, want die maakt wie we zijn.”