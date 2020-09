Bertens later in actie in Straatsburg na afmelding Pliskova

Kiki Bertens hoeft in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Straatsburg toch niet in actie te komen. Dat heeft te maken met de afmelding van de Tsjechische Karolina Pliskova, die nog actief is op het toernooi van Rome.

Bertens, die een wildcard in ontvangst nam, zou het zondag opnemen tegen de Fran├žaise Clara Burel. Omdat de als eerste geplaatste Pliskova uit het schema is gehaald, is Bertens nu helemaal bovenin het schema geplaatst. Daardoor heeft ze nu een bye, net als de als tweede geplaatste Elina Svitolina.

In de tweede ronde neemt Bertens het op tegen de Amerikaanse Lauren Davis of Jelena Ostapenko uit Letland. In de kwartfinales wacht mogelijk een duel met Sloane Stephens.

Bertens bereidt zich in Straatsburg voor op Roland Garros, dat volgende week zondag begint. Ze hoopt in het oosten van Frankrijk zo veel mogelijk wedstrijdritme op te doen.