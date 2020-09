Nadal niet blij met trage tennisballen op koud gravel

Het koudere septemberweer zal Rafael Nadal parten spelen op Roland Garros. De bal zal veel langzamer zijn op het gravel van Parijs en dat komt de snelheid van zijn spel niet ten goede, zei de Spaanse tennisser in aanloop naar het Franse grandslamtoernooi. De nummer 2 van de wereld jaagt de komende twee weken op zijn dertiende titel op Roland Garros. “De omstandigheden hier zijn waarschijnlijk de moeilijkste ooit voor mij.”

Roland Garros wordt traditioneel in mei gespeeld in aangename temperaturen, maar door de coronapandemie is het toernooi verplaatst naar eind september, begin oktober. “De bal is supertraag, zwaar. Het is koud. Dat is niet gunstig voor mij. Ook de voorbereiding is minder goed geweest dan anders, maar dat alles zal me er niet van weerhouden alles te geven. Ik ben hier gekomen om voor die titel te strijden”, aldus de Spaanse favoriet.