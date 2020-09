Bertens maandagochtend in actie tegen Zavatska op Roland Garros

Tennisster Kiki Bertens speelt maandag haar partij in de eerste ronde van Roland Garros tegen Katarina Zavatska uit Oekraïne al in de ochtend. Het is de eerste partij op het Court Suzanne Lenglen, de tweede baan in Parijs. De tennissters beginnen om 11.00 uur.

Zavatska is de nummer 112 van de wereld. Bertens is de nummer acht. De Nederlandse is als vijfde geplaatst op het grandslamtoernooi in Parijs.

Arantxa Rus speelt in de eerste ronde tegen de Française Clara Burel als vierde partij op baan 14. De Franse tennisster start met een wildcard.