Tuchtcommissie KNHB doet onderzoek naar Kampong

De tuchtcommissie van de hockeybond KNHB is een onderzoek gestart naar de wedstrijd in de hoofdklasse tussen de mannenteams van Tilburg en Kampong op 25 september (uitslag: 2-4). Mogelijk heeft bij Kampong een speler meegedaan die op basis van de geldende coronamaatregelen in quarantaine had moeten zijn, waardoor hij niet speelgerechtigd was.

Het bondsbestuur van de KNHB kreeg na de wedstrijd informatie en verklaringen en besloot naar aanleiding daarvan de zaak aanhangig te maken bij de onafhankelijke tuchtcommissie. Als blijkt dat de speler inderdaad niet speelgerechtigd was, kan er een straf worden opgelegd aan Kampong.

De naam van de hockeyer is niet bekend en Kampong is ook niet van plan die prijs te geven. “Wij doen hier verder geen inhoudelijke mededelingen over”, zegt voorzitter Sandra van Loon op hockey.nl. “Vanwege de privacy. De zaak loopt helemaal uit de hand. Wij hebben als Kampong juist naar eer en geweten gehandeld. Wij houden ons aan de strenge maatregelen.”