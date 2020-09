Zoetemelk na fietsongeluk in Parijs weer thuis

Joop Zoetemelk heeft het ziekenhuis in Parijs verlaten en is weer thuis. De oud-wielrenner raakte vorige week gewond tijdens een fietstochtje in de buurt van zijn woonplaats Germigny l’Évêque. Zoetemelk, die in botsing kwam met een personenauto, brak zijn linkerbovenarm en zijn rechterhand. Ook liep hij lichte verwondingen aan zijn benen op.

“Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken, maar alle blijken van medeleven hebben me heel goed gedaan”, aldus de 73-jarige Zoetemelk woensdag in een verklaring. Hij lag negen dagen lang in het ziekenhuis en zegt nu graag ruim de tijd voor zichzelf te krijgen om verder in alle rust aan zijn herstel te kunnen werken.

Het ongeluk gebeurde op de dag dat het Tourpeloton finishte op de Champs-Élyssées, juist op de veertigste verjaardag van de Tourzege van Zoetemelk in 1980.