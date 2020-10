Van Aert: Van der Poel wil liever dat ik verlies dan zelf winnen

Wout van Aert was zondag na Gent-Wevelgem niet te spreken over het optreden van Mathieu van der Poel. De twee, geen vrienden, hadden in volle finale vooral oog voor elkaar. De Deen Mads Pedersen profiteerde van de rivaliteit tussen de twee favorieten en won de koers.

“Mathieu wilde liever dat ik verloor dan dat hij zelf wint”, klonk het verwijtend uit de mond van Van Aert. “Hij vergeet zeker dat ik al heel wat gewonnen heb. Ik ga ook niet voor hem elk gat dichtrijden. Ik heb het verschillende keren wel gedaan en het was elke keer dezelfde die op mijn wiel zat. Ik denk zeker dat ik een kans had gehad in de sprint. Nu hebben we allebei niks.”

Van Aert (Jumbo-Visma) en Van der Poel (Alpecin-Fenix) waren al jaren rivalen in het veldrijden. Nu treffen ze elkaar ook op de weg met vergelijkbare kwaliteiten. “Het is laag om te zeggen dat ik rijd om hem te doen verliezen”, reageerde de Nederlander bij Sporza. “Ik heb hard gereden, ook een paar keer mensen moeten terugpakken. Op een gegeven moment zat ik erdoor en kon ik niet meer achter de groep met Pedersen aan. Het is een beetje gokken. Ik denk dat Wout en ik aan elkaar gewaagd waren vandaag.”

Winnaar Pedersen kon er niet mee zitten. Hij reed in de slotfase weg bij het ruziĆ«nde duo en won de sprint van een groepje van vier. “Ze waren nogal met elkaar bezig, daar kon ik mooi van profiteren.”