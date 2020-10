Franse tennisser Humbert de beste in Antwerpen

De Franse tennisser Ugo Humbert heeft het ATP-toernooi van Antwerpen op zijn naam geschreven. De nummer 38 van de wereld versloeg in de finale Alex De Minaur uit Australië met 6-1 7-6 (4).

Voor de 22-jarige Humbert, die Andy Murray opvolgt, is het zijn tweede ATP-titel. Begin dit seizoen schreef hij ook het toernooi van Auckland op zijn naam.

Nadat Humbert de eerste set met twee breaks eenvoudig naar zich had toegetrokken, was het in de tweede set aanmerkelijk spannender. De als achtste geplaatste Minaur (21) stond in de tiebreak met 3-1 voor, maar wist geen derde set af te dwingen. In de halve eindstrijd had Humbert tegen Dan Evans nog vier wedstrijdpunten overleefd.

De finale werd gespeeld zonder publiek naar aanleiding van de aangescherpte coronaregels in België.