Horner: volgend jaar moeten we het Mercedes moeilijker maken

Met nog vier grands prix te gaan, heeft teambaas Christian Horner van Red Bull al zijn felicitaties moeten overbrengen aan Mercedes. De Duitse renstal verzekerde zich op Imola voor het zevende jaar op rij van de wereldtitel bij de constructeurs. “Een geweldige prestatie”, zei Horner. “Hopelijk kunnen we het Mercedes volgend jaar moeilijker maken en ze meer uitdagen.”

Red Bull verliet Imola zonder punten. Max Verstappen viel twaalf rondes voor het einde van de race uit vanwege een klapband, veroorzaakt door een kapot onderdeel dat op de baan lag. De kopman van de Oostenrijkse renstal reed op dat moment op de tweede plaats achter Lewis Hamilton. Alex Albon ging direct na de safetycar-fase in de fout. De Thai, die toch al onder druk staat en moet afwachten of Red Bull volgend jaar met hem doorgaat, spinde en zakte terug naar de laatste plaats.

“Mijn banden waren koud en ik moest heel hard mijn best doen om de auto’s achter me voor te blijven toen de safetycar van de baan was gegaan”, zei Albon. “Daardoor spinde ik. Het gebeurde ineens. Zonde, want ik had hier een veel beter resultaat kunnen neerzetten.”

De Mercedes-coureurs Hamilton en Valtteri Bottas reden dit seizoen al 479 punten bij elkaar, meer dan het dubbele dan wat Verstappen en Albon deden voor Red Bull (226). De Oostenrijkse renstal koerst wel af op de tweede plaats in het WK voor constructeurs.