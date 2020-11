Renners Vuelta richten zich in protest op wielerunie UCI

De wielrenners in de Ronde van Spanje hebben schriftelijk hun protest toegelicht over de gang van zaken na het einde van de tiende etappe van de Vuelta afgelopen vrijdag. De jury besloot na afloop onverwachts om wél de tijdsverschillen mee te tellen die in de laatste 3 kilometer tot stand waren gekomen.

Volgens de ploegen en renners was aanvankelijk aangegeven dat tijdsverschillen van 3 seconden en minder niet zouden worden geteld. De renners zeggen dat ze te horen kregen dat de internationale wielerunie UCI het recht heeft om die regels aan te passen. Deze situatie had volgens hen echter voorkomen kunnen worden als de UCI zich van tevoren had geïnformeerd over de finish en beter had gecommuniceerd.

“Het protest over deze situatie is niet alleen ondertekend door het team dat hierdoor de leiderstrui kwijtraakte, maar ook door het team dat de leiderstrui won”, schrijven de renners, verwijzend naar respectievelijk Ineos Grenadiers van Richard Carapaz en Jumbo-Visma van de huidige leider Primoz Roglic.

De renners lieten ook weten dat hun protest, zoals ook zaterdag vlak voor de start van de elfde etappe, niet gericht is aan de organisatie van de Vuelta. “We zijn de organisatie dankbaar voor alle maatregelen die ze hebben genomen voor de veiligheid in alle etappes. Unaniem heerst het gevoel dat de Vuelta een van de veiligste en best georganiseerde wedstrijden is in de huidige pandemie.”