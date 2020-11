Voetbalvedette Messi betuigt steun aan geopereerde Maradona

Voetbalvedette Lionel Messi heeft zijn steun uitgesproken aan Diego Maradona, een van zijn grote voorgangers die in Argentinië een hersenoperatie heeft ondergaan. “Diego, ik wens je alle sterkte van de wereld”, sprak de speler van Barcelona. “Mijn familie en ik willen je zo snel mogelijk weerzien. We omarmen je nu alvast van afstand.”

Bij de 60-jarige oud-wereldkampioen werd in een twee uur durende operatie een bloedstolsel in de hersenen verwijderd. Het is nog niet duidelijk hoe lang het herstel van Maradona gaat duren. Volgens lijfarts Leopoldo Luque ging het om een routine-ingreep. “Ik heb de bloedprop met succes kunnen verwijderen en Diego heeft goed op de ingreep gereageerd.”

Maradona en Messi worden gezien als de beste voetballers die Argentinië heeft voortgebracht. Maradona leidde zijn land eenmaal naar de wereldtitel, iets wat Messi nog niet is gelukt.