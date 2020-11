Motorracer Bendsneyder verlaat Nederlands Moto 2-team Waninge

Motorcoureur Bo Bendsneyder rijdt volgend seizoen niet meer voor NTS RW Racing GP. Het raceteam van de Drent Roelof Waninge heeft gekozen voor de Maleisiër Hafizh Syahrin in de Moto2 voor volgend jaar. Al eerder legde het team de 16-jarige Belg Barry Baltus voor de komende twee seizoenen vast.

Bendsneyder is aan zijn tweede seizoen bezig bij RW Racing, maar erg succesvol is de 21-jarige Rotterdammer niet geweest. In 2019 eindigde hij als 26e in het WK met 7 punten, dit jaar staat hij op de 25e plaats met 5 punten. Het seizoen is in de laatste fase aangekomen; er zijn nog drie grands prix te gaan.

Waar de toekomst van Bendsneyder ligt, is nog niet bekend. Hij maakte in 2016 een verdienstelijk debuut in het WK wegrace bij Red Bull KTM Ajo in de Moto3. De Nederlander eindigde twee keer op het podium. In 2018 maakte hij de overstap naar de Moto2. Dat jaar bij Tech 3 Racing verliep moeizaam en kwam in oktober tot een abrupt einde door een bizar ongeval tijdens de Grote Prijs van Japan. Zijn motor ontplofte en een stuk metaal doorboorde het bot van zijn scheenbeen.

Syahrin heeft al de nodige ervaring in het WK wegrace. De 26-jarige Maleisiër reed in zijn carrière al drie keer naar een podiumplaats in de Moto2 en was ook twee seizoenen actief in de MotoGP, de koningsklasse. “We zijn trots en blij dat we Hafizh hebben kunnen vastleggen. Hij is niet alleen een ervaren en getalenteerde rijder, maar ook een aardig en prettig mens”, zegt teammanager Jarno Janssen van RW Racing GP.

De Maleisiër moet het beter gaan doen dan Bendsneyder op de Japanse motor NTS, die RW Racing GP twee jaar geleden introduceerde in het WK. “Ik weet hoeveel moeite het kost om een nieuwe motorfiets te ontwikkelen, maar ik geloof in dit project. NTS en het team hebben de motor in relatief korte tijd stap voor stap verbeterd. Ik hoop dat we met mijn ervaring en feedback grote stappen kunnen maken”, aldus Syahrin, die voor het eerst zal kennismaken met de motorfiets tijdens testraces op 26 en 27 november in het Spaanse Jerez.