Klaasen ontbreekt komende maand op WK darts

Jelle Klaasen ontbreekt komende maand op het WK darts van de PDC in Londen. De voormalig wereldkampioen bij de BDO, tevens halvefinalist op het WK bij de PDC, werd maandag uitgeschakeld in de kwalificaties. Klaasen verloor met 6-4 van Niels Zonneveld, die zich uiteindelijk wel verzekerde van een plaatsbewijs. Zonneveld versloeg in de beslissende ronde de Duitser Martin Schindler met 7-4.

De 36-jarige Klaasen werd in 2006 wereldkampioen bij de BDO door Raymond van Barneveld in de finale met 7-5 te verslaan. Later stapte hij over naar de PDC. In 2016 reikte hij tot de laatste vier. De uiteindelijke wereldkampioen Gary Anderson was met 6-0 veel te sterk.

Michael van Gerwen, Jeffrey de Zwaan, Jermaine Wattimena, Danny Noppert en Vincent van der Voort behoren tot de 32 geplaatste spelers en hebben een bye in de eerste ronde. Ook Dirk van Duijvenbode, Martijn Kleermaker, Maik Kuivenhoven, Derk Telnekes en Ron Meulenkamp komen namens Nederland uit op het WK.

Het WK in Alexandra Palace begint op 15 december en duurt tot en met 3 januari.