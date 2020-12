Basketbalvedette James verlengt contract bij Lakers

Basketbalvedette LeBron James heeft zijn contract verlengd bij Los Angeles Lakers. Hij blijft tot en met het seizoen 2022/23 bij de club, waarmee hij afgelopen seizoen de titel in de Amerikaanse NBA veroverde. Zijn manager Rich Paul meldde het nieuws aan diverse media.

James, die deze maand 36 jaar wordt, tekende in 2018 een vierjarig contract bij de Lakers ter waarde van 153,3 miljoen dollar (omgerekend 127 miljoen euro). Het laatste jaar (2021/22) was optioneel, maar is nu omgezet in een contract met nog een jaar erbij. De tweejarige verlenging heeft een waarde van 85 miljoen dollar (70 miljoen euro).

James werd na het behalen van de titel in de NBA met Los Angeles Lakers voor de vierde keer in zijn carrière uitgeroepen tot beste speler van de finale. Hij is de eerste basketballer in de NBA die bij drie verschillende teams is geëerd met de titel van MVP (most valuable player).

James leidde in oktober de Lakers met 28 punten, 14 rebounds en 10 assists naar een zege van 106-93 op Miami Heat. Het was de zesde wedstrijd van de finalereeks en het zeventiende kampioenschap in het Amerikaanse profbasketbal voor de Lakers. James behaalde eerder in zijn loopbaan titels met Miami Heat (2x) en Cleveland Cavaliers.

James begint aan zijn achttiende seizoen in de NBA en is de nummer drie op de eeuwige topscorerslijst met 34.241 punten. Hij heeft Kareem Abdul-Jabbar (38.387) en Karl Malone (36.928) nog boven zich.