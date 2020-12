Volleybalster Grothues wint juridische strijd met oud-werkgever

Volleybalster Maret Grothues heeft de juridische strijd met de Poolse club Chemik Police gewonnen. Grothues tekende in 2017 een contract bij de toenmalige kampioen van Polen, maar stapte een paar maanden later op omdat de club contractuele verplichtingen niet nakwam. De zaak kwam bij het internationaal sporttribunaal CAS en werd in het voordeel van de aanvoerster van Oranje beslecht. “Deze beslissing laat zien dat ik gelijk had om voor mijn rechten op te komen”, zegt Grothues op de website van het Belgische sportadvocatenkantoor Cresta.

De 32-jarige Grothues, die in 2018 haar loopbaan voortzette bij de Italiaanse club Casalmaggiore, en Chemik Police zochten eerst tevergeefs een oplossing bij de Europese bond CEV en de wereldvolleybalbond FIVB. Het is, zo meldt Cresta, de eerste keer dat het CAS zich uitspreekt in een door de FIVB behandelde beroepszaak rond een arbeidsgeschil. Grothues laat weten dat de uitspraak ook een boodschap moet zijn: “Geef nooit op in dit soort zaken. Met een goed rechtsteam achter je ben je veilig.”

Grothues speelt tegenwoordig bij het Turkse Aydın Büyükşehir Belediyespor.