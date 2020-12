Kickbokser Hari gedecideerd: ik wil gewoon ‘killen’

Badr Hari had weinig woorden nodig om zijn gevoel over zijn rentree in de ring na bijna een jaar te omschrijven. De kickbokser staat op 19 december in een afgesloten studio tegenover de Roemeen Benjamin Adegbuyi, en klonk gedecideerd: “Het was een raar jaar met veel emotie en agressie. Maar ik ben er klaar voor, ik wil gewoon mensen ‘killen’.”

Aan zijn laatste gevecht houdt Hari weinig goede herinneringen over. In een rechtstreeks gevecht om de wereldtitel tegen Rico Verhoeven, in december 2019 in een volgepakt Gelredome, was de Amsterdammer genoodzaakt op te geven. Hij gleed uit na twee sterke rondes en blesseerde zijn enkel. “Ik had hard getraind en wilde mijzelf laten zien”, blikte Hari woensdagmiddag terug tijdens een digitale persconferentie. “Als je dan eindigt met een blessure, is dat moeilijk.”

Het gevecht met Adegbuyi werd al twee keer uitgesteld door organisator Glory. In juni vanwege de coronacrisis, daarna in november wegens een besmetting met het virus bij de 36-jarige Hari zelf. “Het was een moeilijke periode”, zei de kickbokser kortaf. “Zeker de eerste week was ik heel ziek. Nu ben ik volledig hersteld en voel me sterk.” Over het gevecht met de Roemeen is Hari zelfverzekerd. “Het wordt een ‘walk in the park’. Benjamin gaat de eerste ronde knock-out.”

Zijn tegenstander wees Hari op het feit dat hij op de wereldranglijst in de categorie zwaargewicht inmiddels door Adegbuyi is voorbijgestreefd. “Badr is een legende, maar ik sta intussen hoger”, aldus de 35-jarige Roemeen. “Ik ben klaar om pijn in de ring te brengen. We zullen zien hoe snel Badr weer opgeeft.”

Waarop Hari hem verzekerde: “Ik ga niets veranderen ten opzichte van mijn laatste gevecht. Hard slaan. Dat weet je trainingsmaatje Rico ook. Als ik je raak, ga je naar de grond. Dat is geen raketwetenschap.”

Over een eventuele herkansing tegen Verhoeven wilde Hari niet meer kwijt dan dat “hij er klaar voor is”. “Elk gevecht is een boodschap aan mijn volgende tegenstander. Wie dat is, is niet aan mij. Dat is aan Glory. Ik wil volgend jaar de wereldkampioen zijn.”

Het gevecht is volgende week zaterdag online te zien tegen betaling.