UCI komt met bescherming voor wielrenners tegen hersenschudding

De internationale wielerunie (UCI) heeft donderdag een nieuw protocol aangekondigd om renners tegen zichzelf in bescherming te nemen bij een vermoedelijke hersenschudding. De UCI wil wielrenners na een valpartij direct uit de race kunnen halen en overlaten aan een arts, zonder de wedstrijd te hoeven onderbreken.

Het beoogde systeem richt zich op een reeks basisvragen kort na een valpartij. Onmiddellijk uit de koers nemen volgt als de gevallen renner niet direct reageert. Er wordt specifiek gekeken naar incidenten waarbij de helm beschadigd is, een fietser dubbel zicht heeft, een pijnlijke nek heeft, na een val moet overgeven of een blessure in het gezicht heeft. Vervolgcontrole is ’s avonds in het teamhotel, en renners die uit een wedstrijd worden gehaald krijgen een gedwongen rust voorgeschreven van zeven dagen.

Recente aanleiding voor de wielerunie om beschermende maatregelen te nemen, was de valpartij van de Fransman Romain Bardet in de dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk. Toen de televisiecamera’s op Bardet afkwamen, sprong de wielrenner ineens terug in het zadel. Bardet begon zich in de uren na de wedstrijd ziek te voelen en trok zich uiteindelijk met een hersenschudding terug uit de Tour. “Je had me in de boeien moeten slaan om me niet verder te laten rijden”, gaf Bardet later toe.