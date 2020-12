Skeletonster Bos bij wereldbekerwedstrijd Igls opnieuw tweede

Kimberley Bos is opnieuw als tweede geëindigd bij de wereldbekerwedstrijd skeleton in het Oostenrijkse Igls. Nadat de uitslagen van de eerste heat ongeldig waren verklaard, moest de 27-jarige skeletonster in de tweede heat alleen de Russische Elena Nikitina voor zich dulden.

Bos was in Igls sneller dan de Oostenrijkse Janine Flock, die de eerste twee wereldbekerwedstrijden had gewonnen. Alleen op Nikitina stond geen maat. Met haar tijd van 53,74 seconden was de Russin 0,28 seconde sneller dan Bos en 0,45 seconde sneller dan Flock en de Duitse Tina Hermann.

Het betekende voor Bos haar derde podiumplaats in drie wedstrijden. Bij de twee wereldbekers in het Letse Sigulda eindigde ze als tweede en derde. Met haar tweede plaats in Igls evenaarde Bos haar beste resultaat in de wereldbeker.

De uitslagen van de eerste heat in Igls werden geschrapt omdat er te veel onregelmatigheden waren, mede vanwege het weer. Door harde wind waaide er veel sneeuw op de baan.

In de wereldbekerstand blijft Bos tweede achter Flock. De Oostenrijkse heeft 650 punten, Bos volgt met 620. Nikitina staat derde met 587 punten.