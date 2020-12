Kroatië schenkt handbalsters wedstrijd om vijfde plaats

De Nederlandse handbalsters spelen vrijdag het duel om de vijfde plaats op het EK in Denemarken. Oranje eindigde als derde in groep II uit de hoofdronde. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade kreeg in de laatste speelronde hulp van Kroatië, dat met 23-20 won van Duitsland en zich met Noorwegen plaatste voor de halve finales.

Nederland spoelde eerder op de avond de teleurstelling van het missen van de halve finales weg met een ruime overwinning op Roemenië: 35-24. Die zege bracht de regerend wereldkampioen op 6 punten. Kroatië kwam door de winst op Duitsland op 8 punten, terwijl de ploeg van bondscoach Henk Groener op 4 punten bleef steken.

De handbalsters nemen het in de wedstrijd om de vijfde plaats op tegen de nummer drie uit groep I. Daar is de beslissing nog niet gevallen; het gaat tussen Rusland en gastland Denemarken.

Oranje, de regerend wereldkampioen, won maandag weliswaar met 28-27 van Duitsland, maar de winst met slechts één doelpunt verschil was niet toereikend om kans te maken op een plek in de halve finales. Het is de eerste keer na zes grote kampioenschappen dat het Nederlands vrouwenteam niet de laatste vier haalt.

De ploeg van Mayonnade kon ook niet echt aanspraak maken op een medaille. De ploeg speelde dit EK wisselvallig en miste vooral veel opgelegde kansen, met nederlagen tegen Kroatië, Servië en Noorwegen tot gevolg.

Bo van Wetering gaf het goede voorbeeld tegen Roemenië, dat nergens meer voor speelde en vedette Cristina Neagu niet eens opstelde. De jonge hoekspeelster scoorde in de openingsfase drie keer en hielp mee aan de voorsprong van 6-2 na een kleine 10 minuten spelen. De ervaren krachten Laura van der Heijden, Kelly Dulfer, Lois Abbingh en Angela Malestein hielden de productie gaande, waardoor Oranje bij rust met 16-12 leidde.

Het team van bondscoach Manu Mayonnade bouwde in de tweede helft de voorsprong gretig verder uit. Opnieuw liet Van Wetering zich gelden; ze scoorde aan de lopende band. Debbie Bont en Inger Smits onderscheidden zich ook met de nodige treffers. Harma van Kreij mocht in de slotfase haar eerste minuten maken als international, ze scoorde ook nog bij haar debuut.