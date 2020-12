Wolff blijft toch langer teambaas bij Mercedes in Formule 1

Toto Wolff blijft de komende jaren in de Formule 1 teambaas van Mercedes. De 48-jarige Oostenrijker zinspeelde de afgelopen maanden over een mogelijk vertrek bij de renstal die al jaren domineert in de Formule 1. Wolff stapte in 2013 in bij Mercedes en is ook aandeelhouder.

Met het Britse chemieconcern Ineos krijgt Mercedes er nu een aandeelhouder bij, naast Wolff en de Duitse autoproducent Daimler. De aandelen worden evenredig verdeeld over die drie partijen. Daimler had 60 procent van de aandelen in bezit, Wolff 30 procent. De vorig jaar overleden Niki Lauda bezat 10 procent.

Ineos, het bedrijf van de Britse miljardair Jim Ratcliffe, werd begin dit jaar al hoofdpartner van Mercedes. Ratcliffe heeft met Ineos ook een eigen wielerploeg. Het chemieconcern investeert eveneens in het voetbal, zeilen en atletiek.

Mercedes is al zeven jaar op rij wereldkampioen bij de constructeurs in de Formule 1.