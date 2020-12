Darter Van Duijvenbode door op WK na moeizame start

Dirk van Duijvenbode heeft na een moeizame start de tweede ronde van het WK darts in Londen bereikt. De 28-jarige Katwijker won in een leeg Alexandra Palace in vijf sets van de Engelsman Bradley Brooks: 3-2.

Van Duijvenbode verloor de eerste set kansloos tegen de 20-jarige jeugdwereldkampioen. Brooks won drie legs en gaf de Nederlander geen kans om een leg uit te gooien. In de tweede set verloor Van Duijvenbode de derde leg, die hij mocht beginnen en greep Brooks daarna meteen de set.

De Nederlander knokte zich terug met de zege in de derde set, die Brooks was begonnen. De vierde set won de Katwijker overtuigend en in de vijfde set nam hij meteen het initiatief over van Brooks. Hij liep uit naar 2-0 in legs en kreeg op 87 zijn eerste pijl voor de wedstrijd, maar miste bullseye. Met dubbel-vier besliste hij het in de volgende beurt alsnog.

Van Duijvenbode had dit najaar indruk gemaakt door de finale te bereiken op de World Grand Prix in Coventry. De finale verloor hij van Gerwyn Price. Daarna bereikte hij ook nog de kwartfinales op het EK Darts en de Players Championship Finals.

Van Duijvenbode neemt het dinsdag in zijn partij in de tweede ronde op tegen Rob Cross. De Engelsman won het WK darts van 2018.

De als zevende geplaatste darter James Wade plaatste zich voor de derde ronde. Hij versloeg in drie sets Callan Rydz: 3-0. Paul Lim bereikte de tweede ronde. De 66-jarige darter uit Singapore won met 3-2 van Luke Humphries.