Jakobsen: we moeten af van die wildwest in massaprints

Fabio Jakobsen hoopt stiekem dat hij in maart al zijn rentree in het wielerpeloton kan maken. “Maar het is realistischer dat het augustus wordt”, zegt de sprinter in een uitgebreid interview in het AD. Hij zegt daarin ook dat hij de schorsing van negen maanden voor Dylan Groenewegen lang vindt, maar wel terecht. “Uiteindelijk heeft hij het leven van iemand anders in gevaar gebracht door zo gevaarlijk te sprinten. Daar moeten we veel meer naar kijken in het wielrennen.”

Jakobsen is stellig. “We moeten af van die wildwest, van het idee dat je kunt sprinten zonder oog voor anderen. Laat dit een precedent zijn: de volgende die zoiets doet, staat ook minimaal een halfjaar langs de kant.”

Jakobsen werd begin augustus in de massaspurt van de eerste etappe van de Ronde van Polen in de hekken geduwd door Groenewegen. De renner van Deceuninck – Quick-Step overleefde nauwelijks de crash met een snelheid van meer dan 80 kilometer per uur. Met een bijna volledig verbrijzeld gezicht belandde hij in het ziekenhuis, waar hij enkele dagen in kunstmatig coma werd gehouden.

De renner werkt aan zijn herstel en wil graag terug naar het hoogste niveau. “Ik geloof dat het kan. Voorlopig is er in elk geval nog niets gevonden waardoor het níet kan. Het zat erin, dus ik hoop dat het er nog steeds in zit. Maar mijn lichaam heeft een enorme klap gehad en er is flink wat door elkaar gehusseld. Het kan zijn dat er iets is waardoor ik niet meer 100 procent haal, maar dat weet ik pas als ik het probeer.”

Er lopen aansprakelijkheidszaken, zegt Jakobsen. “Er zijn er meerdere partijen die geheel of gedeeltelijk aansprakelijk zouden kunnen zijn. Dylan, zijn werkgever Jumbo-Visma, de organisatie van de Ronde van Polen en de UCI. Laat me duidelijk zijn, mijn verwondingen zijn óók zo erg door de hoge snelheid en de hekken. Die vingen me niet op, ze vouwden in elkaar. Als ik terugkom op niveau dan valt het allemaal nog relatief mee, maar wat als blijkt dat ik straks echt niet meer kan fietsen? Niemand wil een manke renner die niks meer durft. Ze gaan me geen salaris betalen omdat ze me zo zielig vinden.”