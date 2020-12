Basketballers Lakers nu wel naar winst

Na de nederlaag tegen stadgenoot LA Clippers van dinsdag heeft titelverdediger Los Angeles Lakers vrijdag de eerste zege van het seizoen geboekt. In een productieve bui kwam de ploeg met het sterrenkoppel Anthony Davis en LeBron James tot een 138-115-overwinning bij Dallas Mavericks.

Davis was verantwoordelijk voor 28 punten, James kwam tot 22 punten, 10 assists en 7 rebounds in de 31 minuten dat hij in het veld stond. De op de bank begonnen Montrezl Harrell had ook 22 punten achter zijn naam.

“We hebben aanvallend veel vuurkracht”, zei Lakers-coach Frank Vogel. Hij wil zuinig zijn met James die woensdag zijn 36e verjaardag viert. De winnaar van het afgelopen door corona verlate seizoen heeft niet eerder zo’n korte periode gehad waarin het zich moest voorbereiden op een nieuwe jaargang van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA.

BIj de Mavericks kwam vedette Luka Doncic tot 27 punten.

Brooklyn Nets en LA Clippers boekten hun tweede zege van het seizoen. Bij de Nets was Kyrie Irving goed voor 37 punten die een belangrijke bijdrage vormden voor de 123-95-overwinning op zijn oude ploeggenoten van Boston Celtics.

De Clippers versloegen de Nuggets in Denver met 121-108. Tegenslag was het uitvallen van Kawhi Leonard die geveld werd door een elleboog van zijn teamgenoot Serge Ibaka bij een poging voor een rebound. Hij moest met bebloed gezicht de kleedkamer opzoeken. Paul George was de topschutter bij de Clippers met 23 punten.