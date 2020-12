Basketballers Houston Rockets starten met verlies in verlenging

Drie dagen later dan de bedoeling was, zijn ook de basketballers van Houston Rockets begonnen aan het nieuwe seizoen in de NBA. De Rockets, die eerder in de week vanwege een aantal coronabesmettingen binnen de selectie niet konden aantreden tegen Oklahoma City Thunder, gingen in een spectaculair duel onderuit bij Portland Trail Blazers: 128-126.

De beslissing viel pas in de verlenging. Na de reguliere speeltijd was de stand 113-113. In de extra tijd kwamen de Rockets 15 seconden voor tijd op een voorsprong van 126-125 door een rake driepunter van James Harden. Met nog 6,3 seconden op de klok gooide CJ McCollum echter voor de negende keer in de wedstrijd een driepunter raak voor de Trail Blazers, die daardoor de winst naar zich toetrokken.

McCollum was met 44 punten de beste schutter bij de thuisclub, Harden maakte evenveel punten voor de Rockets. Damian Lillard droeg 32 punten bij aan de zege van de Trail Blazers.

Harden, de vedette van de ploeg uit Houston, kreeg eerder in de week een boete van 50.000 dollar (ruim 40.000 euro) omdat hij de coronaregels had overtreden. De 31-jarige Amerikaan was zonder mondkapje op een drukbezocht feestje gesignaleerd, zo bleek uit videobeelden. Volgens Amerikaanse media had Harden een nachtclub bezocht, maar zelf beweerde hij dat het om een feestje van zijn vriendin ging.

Cleveland Cavaliers zette ook de tweede wedstrijd van het seizoen in winst om, al had het daar tegen Detroit Pistons wel een dubbele verlenging voor nodig: 128-119. San Antonio Spurs versloeg Toronto Raptors, de NBA-kampioen van 2019, met 119-114. DeMar DeRozan was tegen zijn oude club de topschutter bij de Spurs met 27 punten.