WK-tickets op 500 meter naar Kok, Leerdam en Schulting

Femke Kok, Jutta Leerdam en Suzanne Schulting zullen namens Nederland van start gaan op de 500 meter bij de WK afstanden, half februari in Heerenveen. Het drietal eindigde na twee manches in de top 3 van het klassement, waarvoor de beste tijd telde.

Kok (20) reed in de eerste omloop een indrukwekkend persoonlijk record van 37,08. Daarmee bleef ze maar 0,02 seconde boven het Nederlands record, dat sinds januari 2013 op naam staat van Thijsje Oenema, die haar toptijd in Salt Lake City neerzette. In de tweede manche was Kok zondag opnieuw de snelste, maar bleef een nieuwe persoonlijke toptijd uit (37,36).

Leerdam (21) reed in beide manches de tweede tijd: 37,24 (persoonlijk record) en 37,53. Schulting sloeg toe in de tweede omloop met een fraai persoonlijk record van 37,71. In de eerste manche moest de olympisch shorttrackkampioene nog genoegen nemen met de negende tijd (38,31, toen eveneens een persoonlijk record).