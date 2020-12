Hockeybondscoach Caldas start voorbereiding Spelen met Bovendeert

Bondscoach Max Caldas start de voorbereiding van de Nederlandse hockeyers op de Olympische Spelen met Roel Bovendeert (28). De speler van Bloemendaal neemt de plek in van Jelle Galema (28) van Den Bosch, die niet langer in de plannen van Caldas voorkomt.

“Jelle is een mooi mens en een echte topsporter. Hij is gedreven en een teamspeler, maar we zagen dat zijn kansen om Tokio te halen zeer klein waren. Daarom ben ik naar hem toe gereden. Nee, dat was geen leuke boodschap, maar wel een eerlijk en goed gesprek. We hebben altijd tegen de jongens gezegd dat als iemand geen kans meer maakt, we dat direct zouden aangeven. Daar hebben we naar gehandeld”, aldus Caldas.

Oranje traint van 2 tot en met 10 januari op Papendal. De hockeyers zouden eerst gaan trainen in Duitsland en Spanje, maar die plannen werden in verband met het coronavirus geschrapt. Na de lange trainingsweek gaan de spelers terug naar hun clubs om zich voor te bereiden op de herstart van de hoofdklasse op 31 januari.

In totaal heeft Caldas 25 spelers opgeroepen.