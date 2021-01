Ten Brinke vijfde in proloog Dakar Rally

Bernhard Ten Brinke en zijn Belgische bijrijder Tom Colsoul zijn in de proloog van de Dakar Rally bij de auto’s als vijfde geëindigd. In hun Toyota Hillux gaven ze over 11 kilometer 14 seconden toe op de Qatarees Nasser Al-Attiyah en de Zuid-Afrikaan Brian Baragwanath. Die laatste was niet verwacht bovenin het klassement. Hij moest in een late groep nog starten toen de organisatie Al-Attiyah al als dagwinnaar had aangewezen. Thuisrijder Yazeed Al Rajhi zakte daardoor nog naar de derde plaats. Voor Ten Brinke werd het plaats vijf in plaats van de vierde stek.

De tijdverschillen van de proloog worden niet in rekening gebracht. Het resultaat dient alleen om de startpositie voor de etappe van zondag te bepalen.

Bij de motoren was Ricky Brabec de snelste. De Amerikaan op zijn Honda begon zo de Dakar Rally zoals hij hem een jaar geleden afsloot. Brabec is de winnaar van de vorige editie. Hij hield zijn Spaanse teamgenoot Joan Bort Barreda 6 seconden achter zich. De Australiër Daniel Sanders (KTM) was goed voor de derde tijd. Paul Spierings was de hoogst geklasseerde Nederlander op de 37e plaats.

De proloog was in het Saudische Djedda waar de Dakar Rally op 15 januari ook eindigt.