Nieuwe poging verkiezing voorzitter wielerbond KNWU

De congresleden van de nationale wielerbond KNWU proberen dinsdagavond opnieuw hun stem uit te brengen bij de verkiezing van een nieuwe voorzitter. De vorige poging een opvolger aan te wijzen voor de vertrokken Marcel Wintels liep half november uit op een farce. Niet alle stemgerechtigden slaagden erin via een speciaal ingerichte server hun voorkeur kenbaar te maken.

De strijd gaat tussen de door een sollicitatiecommissie voorgedragen Marc van den Tweel en de door rennersvakbond VVBW naar voren geschoven Gerry van Gerwen. Tijdens een extra congres via Teams wordt opnieuw via een online tool gestemd.

Beide kandidaten konden zich tijdens het vorige congres, op 19 november, al voorstellen aan de leden. Die krijgen dinsdag alsnog de gelegenheid hen vragen te stellen. Daarna wordt de stemgerechtigde congresleden verzocht zich om de beurt via Teams te melden en hun keuze online door te geven via een unieke stemcode. Een notaris is daarbij aanwezig om toe te zien dat alles op de juiste manier verloopt.

Wintels nam op 19 november afscheid. Hij was veertien jaar voorzitter van de wielerbond. Sindsdien worden zijn taken waargenomen door bestuurslid Jak Dekker.