Japan twijfelt nog altijd niet over doorgaan Olympische Spelen

De Japanse regering heeft nog altijd geen enkele twijfel over het doorgaan van de Olympische Spelen, medio juli en augustus in Tokio. “Het wordt een veilig en beschermd evenement voor iedereen”, zei premier Yoshihide Suga.

Door de stijgende aantallen besmettingen met het coronavirus zijn de beperkende maatregelen inmiddels aangescherpt en uit onderzoeken blijkt dat een steeds groter deel van de bevolking uit angst voor het virus liever van de Olympische Spelen afziet. Suga echter: “Dit sportevenement zal de overwinning van de mensheid op het virus bewijzen.”

Hoewel de zorgen in Japan groot zijn, is het aantal coronagevallen vergeleken met veel andere landen relatief laag. De Olympische Spelen werden in de zomer van 2020 vanwege de pandemie met een jaar uitgesteld.