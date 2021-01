Na zegereeks blijven basketballers Philadelphia nu verliezen

De basketballers van Philadelphia 76ers zijn hun goede vorm kwijt. De ‘Sixers’ zetten in de eerste weken van het NBA-seizoen zeven van hun acht wedstrijden om in een overwinning, maar ze incasseerden maandagavond bij Atalanta Hawks hun derde opeenvolgende nederlaag (112-94). De ploeg moest daardoor ook de leiding in de oostelijke divisie afstaan aan Boston Celtics.

Bij de Hawks was Trae Young de beste schutter met 26 punten, Joel Embiid kwam bij de Sixers tot 24 punten. Met zeven overwinningen tegenover vier nederlagen staat de NBA-club uit Philadelphia nu op de derde plaats, achter de Celtics en Milwaukee Bucks.

De Bucks versloegen Orlando Magic met 121-99. Giannis Antetokounmpo, de meest waardevolle speler (MVP) van de afgelopen twee jaar, maakte zijn rentree na een rugblessure. De Griek tekende voor 22 punten. Washington Wizards won mede dankzij 34 punten van Bradley Beal van Phoenix Suns (128-107).

De wedstrijd tussen Dallas Mavericks en New Orleans Pelicans werd afgelast vanwege de strikte coronaregels. Ook het duel tussen Boston Celtics en Chicago Bulls kan daarom dinsdag niet doorgaan.