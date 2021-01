Tennisser Tsitsipas voor vijfde keer naar Rotterdam

De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas heeft zijn deelname bevestigd aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. De huidige nummer 6 van de wereld komt voor de vijfde keer in actie in Rotterdam Ahoy. Het toernooi vindt dit jaar vanwege de coronapandemie later plaats dan anders, het is verschoven van februari naar 1 tot en met 7 maart. Publiek is er, zoals de zaken er nu voorstaan, niet bij.

“Het is altijd een genot om weer in Nederland te zijn. Ik hou van de mensen en de sfeer. Het voelt ook als een voorrecht dat ik daar vanaf het allereerste begin in mijn carrière veel toernooien heb mogen spelen”, aldus de 22-jarige Griek.

Tsitsipas is na Rafael Nadal, Gaël Monfils, Stan Wawrinka, Kei Nishikori, Daniil Medvedev en Jannik Sinner de zevende speler die bekend is voor het 48e ABN AMRO World Tennis Tournament.