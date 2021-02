Tennisser Murray opent seizoen met zege

Tennisser Andy Murray is het seizoen goed begonnen. De voormalige nummer één van de wereld bleef de Duitser Maximilian Marterer de baas tijdens een challenger in het Italiaanse Biella: 6-7 (3) 6-2 6-3.

Murray meldde zich af voor de Australian Open. Hij kon na een positieve coronatest niet meer aan alle voorschriften voldoen. De Schot stond vijf keer in de finale van de Australian Open maar pakte nog nooit de titel in Melbourne.

De winnaar van het toernooi in Biella verdient 45.000 euro. Dat is een schijntje vergeleken met de hoofdprijs van 1,3 miljoen euro in het mannenenkelspel van de Australian Open.