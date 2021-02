Tennisster Halep na lastige partij ronde verder in Australian Open

Tennisster Simona Halep is na een lastige partij doorgegaan naar de derde ronde van de Australian Open. De als tweede geplaatste Roemeense won in drie sets van de Australische Ajla Tomljanovic, 4-6 6-4 7-5.

Halep stond in de eerste ronde tegen de Australische Lizette Cabrera slechts drie games af: 6-2 6-1. Halep, die in aanloop naar het eerste grandslamtoernooi kampte met rugproblemen, mikt de komende twee weken op haar derde grandslamtitel.

Ze won Roland Garros in 2018 en was een jaar later de sterkste op Wimbledon. Op de Australian Open haalde ze in 2018 de eindstrijd.