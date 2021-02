Basketballer Doncic leidt Mavericks in spannend duel langs Hawks

Lukas Doncic heeft de basketballers van Dallas Mavericks met een ‘triple double’, oftewel punten, assists en rebounds in de dubbele cijfers, langs Atlanta Hawks geleid. Het werd in Dallas na een zenuwslopende partij 118-117 voor de Mavericks, die in het laatste kwart tien punten meer maakten (37-27).

De Sloveen Doncic was goed voor 28 punten, 10 assists en 10 rebounds. Bij de Hawks nam John Collins 33 punten voor zijn rekening.

De Lakers verzekerden zich via overtime van de zesde opeenvolgende zege. Oklahoma City Thunder werd met 114-113 verslagen. Na de reguliere speeltijd stond het 105-105.