Osaka ternauwernood naar kwartfinale Australian Open

De Japanse tennisster Naomi Osaka staat in de kwartfinale van de Australian Open. In de vierde ronde versloeg ze met grote moeite in drie sets de Spaanse Garbiñe Muguruza, die vorig jaar tot de finale reikte. Het duel in de Rod Laver Arena eindigde na 1 uur en 55 minuten spelen: 4-6 6-4 7-5.

De 23-jarige Japanse kwam in de laatste set 5-3 achter. Ze werkte twee matchpoints weg en kwam vervolgens goed terug. De als derde geplaatste Osaka neemt het in de kwartfinale op tegen Hsieh Su-Wei uit Taiwan. Zij won haar wedstrijd in twee sets van de Tsjechische Marketa Vondrousova: 6-4 6-2.

Osaka had hiervoor nog weinig tegenstand gehad. Al haar andere tegenstanders versloeg ze in twee sets. De drievoudig winnares van een grand slam staat in Australië voor het eerst op de baan sinds haar overwinning op de US Open. Ze won de Australian Open in 2019, maar werd vorig jaar in de derde ronde verrassend uitgeschakeld door de Amerikaanse tiener Coco Gauff.