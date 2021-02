Judoploeg zonder Grol naar Tel Aviv voor Grand Slam

Judoka Henk Grol doet deze week niet mee aan de Grand Slam van Tel Aviv. De Nederlandse zwaargewicht richt zich na overleg met zijn coach volledig op de Europese kampioenschappen, die in april worden gehouden.

Grol strijdt met Roy Meyer in de klasse boven 100 kilogram om één ticket voor de Olympische Spelen van Tokio. De Grand Slam in de Israëlische stad Tel Aviv is voor de Nederlandse judobond het voorlaatste meetmoment voor welke judoka’s naar de Spelen mogen. Grol eindigde vorige maand als derde op de Masters in Doha. Meyer trof het daar niet met de loting en werd al in zijn eerste optreden uitgeschakeld door Teddy Riner, de tweevoudig olympisch kampioen en tienvoudig wereldkampioen uit Frankrijk.

De Nederlandse ploeg voor de Grand Slam in Tel Aviv bestaat uit veertien judoka’s. In de klasse tot 70 kilogram hervatten Kim Polling en Sanne van Dijke hun onderlinge gevecht om een olympisch ticket, hetzelfde geldt voor Marhinde Verkerk en Guusje Steenhuis in de klasse tot 78 kilogram.

Juul Franssen (-63 kilogram), Tornike Tsjakadoea (-60 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ’t End (-90 kg) en Michael Korrel (-100 kg) hebben de technische leiding van de judobond de afgelopen 2,5 jaar voldoende overtuigd. Zij gaan normaal gesproken naar Tokio, de stad waar Anton Geesink in 1964 olympisch goud won. De Wit en Korrel komen wel in actie in Tel Aviv. Van ’t End (kleine blessures) en Franssen (persoonlijke omstandigheden) hebben zich afgemeld. Ook Tsjakadoea komt niet in actie in Israël. De Grand Slam begint donderdag met de lichtste gewichtsklassen en eindigt zaterdag.

Nederlandse selectie, vrouwen: Naomi van Krevel (-52 kg), Sanne Verhagen (-57 kg), Pleuni Cornelisse (-57 kg), Sanne Vermeer (-63 kg), Sanne van Dijke (-70 kg), Kim Polling (-70 kg), Marhinde Verkerk (-78 kg) en Guusje Steenhuis (-78 kg). Mannen: Frank de Wit (-81 kg), Jesper Smink (-90 kg), Michael Korrel (-100 kg) Simeon Catharina (-100 kg), Roy Meyer (+100 kg) en Jur Spijkers (+100 kg).