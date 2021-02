Schuurs naar kwartfinales dubbelspel, Van der Hoek uitgeschakeld

Tennisster Demi Schuurs en haar Amerikaanse partner Nicole Melichar hebben zich overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van het dubbelspel in de Australian Open. Het als vierde ingeschaalde koppel rekende in de derde ronde in twee sets af met het als dertiende geplaatste duo Ljoedmila Kitsjenok uit Oekraïne en Jelena Ostapenko uit Letland. De setstanden waren 6-2 en 6-4.

Voor debutante Rosalie van der Hoek eindigde het vrouwendubbel in de derde ronde. Ze boog met haar Amerikaanse partner Bernarda Pera in twee sets voor het als derde geplaatste Tsjechische koppel Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova: 4-6 4-6.

Dubbelspecialiste Schuurs staat voor de eerste keer in haar carrière in de kwartfinales van het grandslamtoernooi in Melbourne. De 27-jarige Limburgse bereikte eerder al wel de laatste acht in de US Open en Wimbledon. Ze vond aan het einde van het vorige seizoen een nieuwe partner in Melichar. Het afgelopen jaar speelde ze voornamelijk samen met de Tsjechische Kveta Peschke. Samen wonnen ze het grote WTA-toernooi van Cincinnati.

Schuurs en Melichar nemen het in de kwartfinales van de Australian Open op tegen het jonge Amerikaanse duo Coco Gauff en Catherine McNally.