Djokovic blijft Zverev op karakter en kwaliteit de baas

Tennisser Novak Djokovic (33) heeft voor het derde opeenvolgende jaar de laatste vier bereikt van de Australian Open. De als eerste geplaatste Serviër bleef de tien jaar jongere Duitser Alexander Zverev, de nummer 6 van de plaatsingslijst, in de kwartfinales na 3,5 uur de baas. De titelverdediger zegevierde in de Rod Laver Arena in vier sets: 6-7 (6) 6-2 6-4 7-6 (6).

Djokovic speelt in de halve eindstrijd tegen de Rus Aslan Karatsev, afkomstig uit het kwalificatietoernooi. De huidige nummer 114 van de wereldranglijst verraste de allerminst fitte Bulgaar Grigor Dimitrov in vier sets: 2-6 6-4 6-1 6-2.

Djokovic had eerder in het toernooi last van een buikblessure. In zijn voorgaande partij tegen de Canadees Milos Raonic, die in vier sets ten onder ging, ondervond Djokovic echter al weinig hinder meer van fysieke problemen. Ook in het duel met Zverev maakte hij een vrijwel fitte indruk.

Voor Djokovic was het zijn zesde zege tegen Zverev in acht onderlinge duels. De achtvoudige kampioen versloeg de grillige Duitser op basis van kwaliteit en karakter. Vooral in de cruciale derde set toonde Djokovic zijn mentale kracht.

Bij een achterstand van 4-1 won hij vijf games op rij. Na het winnende punt in die set schreeuwde hij het uit van vreugde en strijdlust. Zverev gaf zich na die teleurstellende reeks echter nog niet gewonnen. Hij kwam snel op een voorsprong van 3-0, maar liet in de vierde game drie breakkansen liggen. Daarna was de Duitser opnieuw van slag.

In de achtste game gloorde iets van herstel, maar Djokovic wist koelbloedig opnieuw twee breakpoints weg te werken (4-4). Op 6-5 kreeg Zverev nog een setpoint op de service van de Serviër, die echter overeind bleef en daarna in de tiebreak toesloeg op zijn tweede matchpoint met zijn 23e ace.

“Ik moest in de eerste set nog een beetje op gang komen”, zei Djokovic kort na afloop. “Daarna ging ik beter serveren en bewoog ik ook beter over de baan. In de vierde set kregen de zenuwen aan beide kanten de overhand. We hebben elkaar tot het uiterste gedreven. Ik ben nu best wel uitgeput, zeker ook in emotioneel opzicht.”